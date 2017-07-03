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بدء مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس وزراء المجر
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بدء مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس وزراء المجر

2017-07-03 11:08:35
أ ش أ

بدأت صباح اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء المجري جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور اوربان.

وتتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية المجرية في مختلف المجالات ، والبناء علي الروابط المتميزة القائمة بين البلدين ، والتنسيق في المحافل الاقليمية والدولية ، وتبادل الرؤي ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة التطورات في منطقة الشرق الاوسط .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي ورئيس وزراء المجر مؤتمرا صحفيا مشتركا لعرض نتائج المباحثات.

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