 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 11:58 صباحاً
روابط سريعة
السعودية توقف واردات الدواجن من بلجيكا
الدواجن المجمدة

السعودية توقف واردات الدواجن من بلجيكا

2017-07-03 11:10:04
متابعات

قالت وكالة الأنباء السعودية إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة حظرت مؤقتا استيراد واردات الدواجن والبيض من بلجيكا، في أعقاب تفشي فيروس انفلونزا الطيور هناك.

وأوضحت الهيئة، أن تقريرا صادرا من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أفاد بتفشي سلالة (إتش 5 إن 8) من فيروس إنفلونزا الطيور في مقاطعة فلاندرن الغربية، مما أدى لفرض حظر مؤقت من قبل الهيئة.

ونقلت الوكالة عن الهيئة قولها “يستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية في بلجيكا”.

وأكدت السلطات الصحية في بلجيكا وقوع حالة إصابة بإنفلونزا الطيور جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، وفرضت طوقا حول المنطقة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3