السعودية توقف واردات الدواجن من بلجيكا

قالت وكالة الأنباء السعودية إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة حظرت مؤقتا استيراد واردات الدواجن والبيض من بلجيكا، في أعقاب تفشي فيروس انفلونزا الطيور هناك.

وأوضحت الهيئة، أن تقريرا صادرا من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، أفاد بتفشي سلالة (إتش 5 إن 8) من فيروس إنفلونزا الطيور في مقاطعة فلاندرن الغربية، مما أدى لفرض حظر مؤقت من قبل الهيئة.

ونقلت الوكالة عن الهيئة قولها “يستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية في بلجيكا”.

وأكدت السلطات الصحية في بلجيكا وقوع حالة إصابة بإنفلونزا الطيور جنوبي البلاد الأسبوع الماضي، وفرضت طوقا حول المنطقة.