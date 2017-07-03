قالت صحيفة “هارتس” إن بلدية القدس ستصدق خلال الأسبوعين المقبلين على بناء نحو ألفي وحدة سكنية في مستوطنات تقع شرق القدس الشرقية، تعدها إسرائيل جزءا من مساحة المدينة.

كما ستصدق البلدية على وحدات أخرى، ومدرسة دينية في حي الشيخ جراح، حيث ستشمل الخطة هناك إخلاء عدد من الأسر الفلسطينية من منازلها بهدف بناء المباني الاستيطانية.

وذكرت الصحيفة أن السلطات تزعم أن المنازل الفلسطينية في الشيخ جراح كان يملكها يهود قبل عام 1948.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد استنكرت، الثلاثاء، قيام اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، بمناقشة مشروع قانون (منع التخلي عن القدس) الذي يكرس هيمنة الاحتلال على المدينة، في أي مباحثات بشأن السلام.