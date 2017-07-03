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إصابة أكثر من ألف شخص بالاختناق في الفلوجة بعد تسرب "غاز الكلور"
غاز اختناق

إصابة أكثر من ألف شخص بالاختناق في الفلوجة بعد تسرب "غاز الكلور"

2017-07-03 11:07:31
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استقبل مستشفى الفلوجة التعليمي أكثر من ألف حالة اختناق بسبب تسرب غاز “الكلور” من إحدى الأسطوانات الحديدية المستخدمة في تنقية المياه في منطقة “جبيل” جنوبي مدينة الفلوجة العراقية، وفق ما أفادت مصادر سكاي نيوز عربية، الاثنين.

وأكد مدير إعلام مستشفى الفلوجة، ناظم الحديدي، أن مستشفى الفلوجة استقبل فجر الاثنين أكثر من ألف حالة اختناق، أجريت لهم الإسعافات الأولية.

وأوضح الحديدي أن أغلب المصابين تماثلوا للشفاء، ولم تحدث أي حالة وفاة.

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تسرب “غاز الكلور” في إحدى الأسطوانات المستخدمة في تنقية المياه.

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