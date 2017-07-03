رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع الرئيس الأمريكي السابق أوباما2017-07-03 11:06:56
اجتمع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لمدة 40 دقيقة في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي -البيت الأزرق- بعد ظهر اليوم الاثنين.
وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه خلال هذا اللقاء، قال الرئيس مون، إن محادثات القمة الكورية الجنوبية الأمريكية التي جرت في الأسبوع الماضي في واشنطن بالولايات المتحدة، حققت إنجازات أفضل مما كان متوقعا، داعيا أوباما إلى توجيه النصائح لتطوير التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وذكر أنه اتفق مع نظيره الأمريكي ترامب على فرض العقوبات والضغوط على كوريا الشمالية جنبا إلى جنب مع إجراء حوار معها من أجل حل القضية النووية والصاروخية الكورية الشمالية، مشيرا إلى أن هناك فرصة أخيرة أمام كوريا الشمالية للجلوس إلى طاولة الحوار.
وبدوره، قال الرئيس السابق أوباما، إنه يعتقد بأن الرئيس مون سيستجيب لتطلعات الشعب الكوري الجنوبي.
وأضاف أن جميع الأمريكيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، يؤيدون بشكل كامل التحالف مع كوريا الجنوبية، مؤكدا على أن العلاقات بين البلدين ستصبح أكثر متانة.
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