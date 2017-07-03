انطلقت أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الـ٢٩ منذ قليل بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” بمشاركة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الذي يرأس الوفد المصري المشارك في القمة.

وتعقد القمة تحت شعار «تسخير العائد الديموجرافى من خلال الاستثمار فى الشباب» باعتباره شعار الاتحاد الأفريقى خلال عام 2017، حيث تتضمن القمة عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وتعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية فى مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

ويأتى اختيار هذا الموضوع لأهميته بالنسبة للدول الأفريقية التى ينتمى معظم سكانها لفئة الشباب، فضلاً عن الحاجة لتعزيز الاستفادة من طاقات الشباب ومواجهة التحديات والمعوقات العديدة فى هذا الصدد.