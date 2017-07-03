 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 12:13 مساءً
روابط سريعة
انطلاق قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بمشاركة "محلب"
المهندس ابراهيم محلب

انطلاق قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بمشاركة "محلب"

2017-07-03 10:49:44
متابعات

انطلقت أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الـ٢٩ منذ قليل بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” بمشاركة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الذي يرأس الوفد المصري المشارك في القمة.

وتعقد القمة تحت شعار «تسخير العائد الديموجرافى من خلال الاستثمار فى الشباب» باعتباره شعار الاتحاد الأفريقى خلال عام 2017، حيث تتضمن القمة عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وتعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية فى مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

ويأتى اختيار هذا الموضوع لأهميته بالنسبة للدول الأفريقية التى ينتمى معظم سكانها لفئة الشباب، فضلاً عن الحاجة لتعزيز الاستفادة من طاقات الشباب ومواجهة التحديات والمعوقات العديدة فى هذا الصدد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3