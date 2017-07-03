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وزير خارجية ألمانيا يبدأ جولة خليجية تستمر حتى الاربعاء
زيجمار جابربيل

وزير خارجية ألمانيا يبدأ جولة خليجية تستمر حتى الاربعاء

2017-07-03 10:47:58
أ ش أ

غادر وزير الخارجية الالمانى زيجمار جابريل العاصمة برلين متوجها الى عدد من دول الخليج العربى فى جولة يزور فيها كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة اليوم ” الاثنين” ومنها يتوجه إلى قطر غداً ” الثلاثاء ” ، ثم الكويت بعد غد ” الأربعاء ” .

وحسب بيان وزارة الخارجية الالمانية تهدف جولة وزير الخارجية الألمانى إلى حلحلة الأزمة الخليجية والحث على حلها عبر الحوار

يذكر أن مصر والسعودية والإمارات والبحرين ، قد اعلنوا منذ ساعات موافقتهم على مطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت - التي تلعب دور الوسيط في الأزمة الخليجية بين السعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة وبين قطر من جهة اخرى- تمديد المهلة لقطر لمدة 48 ساعة.

وقبل مغادرته العاصمة الألمانية برلين ، قال جابريل إنه يعتزم أن يبقى محايداً في هذا النزاع مؤكدا ” لن ننحاز لأي جانب ، لكن الصراع في الخليج لا يؤثر فقط على الأطراف المعنية مباشرة في النزاع بل أيضاً على مصالحنا فى المنطقة ” ، ” ويجب علينا أن نحاول الحيلولة دون مزيد من التصعيد ، وأن هناك فرصاً جيدة من أجل إحداث تقدّم على صعيد حل الأزمة “.

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