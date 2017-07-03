إدراج خطوط جديدة ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز بين مصر للطيران وAegean Airlines اليونانية2017-07-03 10:47:58
قررت شركتا مصر للطيران و Aegean Airlines اليونانية إدراج خطوط جديدة ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز بما سيٌمكن عملاء الشركتين من الاستمتاع بالمزيد من مزايا السفر عبر شبكة خطوط الشركتين .
وذكرت شركة مصر للطيران - في بيان اليوم الاثنين - أنه تم تنسيق جداول رحلات النقاط الجديدة من أجل السماح بتوفير نقاط اتصال سريعة ومريحة عبر المطارات المحورية للشركتين بمطاري القاهرة الدولي وأثينا الدولي، حيث سيتمكن العملاء من ربط رحلات تتميز بالتكامل مع توفير عدد من البدائل المرنة من خلال حجز تذكرة واحدة ونقطة واحدة لإنهاء إجراءات السفر في أول مطار للسفر بالإضافة إلى الاستمتاع بالمزايا المتبادلة لبرنامج المسافر الدائم.
وقال صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، فى تصريح،”إننا نعمل باستمرار تجاه تطوير منتجاتنا وخدماتنا بغرض تحقيق أقصى مستويات الراحة للعملاء، كما أننا نعتبر شركة Aegean بمثابة شريك رئيسي للنجاح في إطار خطتنا لتدعيم تواجدنا بقارة أوروبا”.
وبدوره،أكد الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على أن “توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز مع شركة Aegean سيعمل على توفير المزيد من الفرص التجارية للشركتين، وكذلك تحقيق المزايا الحقيقية للشراكة من خلال توفير رحلات مناسبة للراغبين في السفر بغرض العمل أو الترفيه على حد سواء”، وأضاف أن مصر وأثينا تربطهما علاقات ثقافية وتجارية قريبة في مختلف المجالات ومن بينها مجال الطيران وأن التوسع في هذه الاتفاقية سيضيف المزيد من الروابط التجارية وسيحقق فائدة إضافية لعملائنا.
ومن جانبه، صرح ديميتريس جيروجيانيس الرئيس التنفيذي لشركة إيجيان “يسعدنا تدعيم التعاون القائم بالفعل مع شريكتنا في تحالف ستار، كما أننا نؤمن بشدة أن مثل هذه الشراكات بإمكانها تحقيق مميزات أكبر لعملائنا، وتوفير بدائل أكثر تنافسية للسفر بين أفريقيا والشمال الغربي لقارة أوروبا”.
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