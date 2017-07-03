قرر مجلس إدارة (الشركة القابضة للصناعات المعدنية) إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إعادة تشكيل مجلسي إدارة شركتي (الحديد والصلب المصرية)، و(النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية) اعتبارا من 1/7/2017، وهو ما يأتي في إطار خطة الوزارة بشأن إعادة هيكلة مجالس إدارات الشركات التابعة لها.

وجاء تشكيل مجلس إدارة شركة (الحديد والصلب المصرية) التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية على النحو التالي: الأعضاء المعينون من ذوي الخبرة وهم: السيد المهندس خالد مصطفى كامل الأنصارى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلفًا للمهندس محمد سعد نجيدة الذي كان قد تقدم باستقالته وتم قبولها من قبل رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور المهندس محمود سيد جلال، والمحاسب عادل أنور على عبيد (عضوان غير متفرغان)، إضافة إلى العضوين المنتخبين من العاملين بالشركة ورئيس اللجنة النقابية.

أما شركة (النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية) التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، فجاء التشكيل الجديد لمجلس الإدارة على النحو التالي: الأعضاء المعينون من ذوى الخبرة وهم: السيد المهندس محمد أمين هديه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب خلفًا للمهندس خالد مصطفى كامل الأنصاري، والمهندس عبد الجليل توفيق حسن، والمحاسب مختار جمال عبد الغفور (عضوان غير متفرغان)، إضافة إلى العضوين المنتخبين من العاملين بالشركة ورئيس اللجنة النقابية.

ومن المقرر عرض القرارين على الجمعية العامة لكل من (شركة الحديد والصلب) و(شركة النصر لصناعة الكوك) في اجتماعها المقبل، لاعتماد التغييرات في مجلسي إدارة الشركتين.