بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع ديفيد ايفانز،الرئيس التنفيذي لشركة فيجاس اليونانية، ولوكاس تريبلبولس نائب رئيس الشركة، الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز وزيادة أنشطتها في مصر.

وتم خلال اللقاء استعراض برامج عمل الشركة في منطقة امتيازها بشرق لاجيا بسيناء، والتي تشمل أعمال مسح سيزمي ثنائي الأبعاد لمساحة حوالي 500 كيلو متر مربع ومعالجته، بالإضافة إلى أعمال معالجة وتطهير الألغام بالمنطقة وعمل دراسات جيوكيميائية بجانب دراسات حقلية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الإثنين.

من جانبه، أكد رئيس شركة فيجاس رغبة الشركة في زيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة والمشاركة في المزايدات العالمية التي سيطرحها قطاع البترول المصري للبحث عن البترول والغاز، خاصة بعد الاكتشافات الجديدة التي تحققت مؤخراً والتي أعادت رسم خريطة البحث والتنقيب عن البترول والغاز في مختلف مناطق مصر سواء البرية أو في المياه العميقة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “فيجاس” من الشركات التي لها باع طويل في هذا المجال، وحققت خلال فترة عملها الممتد داخل مصر منذ سنوات نجاحات كثيرة في مجال البحث والاستكشاف.