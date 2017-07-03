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مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في مستهل زيارته الرسمية للمجر
الرئيس عبدالفتاح السيسي

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في مستهل زيارته الرسمية للمجر

2017-07-03 10:39:19
أ ش أ

أقيمت للرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين مراسم استقبال رسمية في مستهل زيارته الحالية للمجر.
واستعرض الرئيس السيسي حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لمصر والمجر.

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