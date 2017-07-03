بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، ضخ استثمارات جديدة ضمن خطة تطوير الموانيء الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، عبر تنفيذ خطة ترويجية لدعم المشروعات الاستثمارية فى المنطقة، وعرض الفرص الاستثمارية بها على المستثمرين، مع استغلال الأرصفة الخالية بالموانيء الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس في إقامة عدد من المشروعات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت الوزارة - في بيان لها - إن الجانبين اتفقا على إزالة أي معوقات تواجه عمل المستثمرين في محور تنمية قناة السويس، وتوفير كافة الخدمات والبنية الأساسية لهم في المنطقة، والتي تعد من عوامل الجذب لهم.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات والخطوات لتحفيز الاستثمار بمنطقة قناة السويس، وذلك في إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة التى اقترب الانتهاء منها، مشيرة إلى أن تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس والارتقاء بالخدمات التي تُقدمها، تعد من ضمن الخطوات الفعّالة والضرورية لتحفيز المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى تلك المنطقة.

وعرض الفريق مهاب مميش، خطة تطوير الموانيء الست الواقعة بمنطقة قناة السويس، والتي تشمل مينائي شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى موانيء السخنة والعريش والطور والأدبية، مشيراً إلى أن الخطة تشمل إنشاء أرصفة جديدة وتكريك لأعماق الموانيء الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، وتحديث عمليات الشحن والتفريغ والمستودعات، وتطبيق المنظومة الإلكترونية في تلك الموانيء، لافتا إلى أن هناك عدد من الصناعات الخفيفة والغذائية والالكترونية التي يمكن أن تتم في بورسعيد ويتم وضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.