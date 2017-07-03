أفادت مصادر أمنية يمنية بشن طائرات التحالف العربي 11 غارة جوية على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة سرية تابعة لميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح في المرتفعات الجنوبية الغربية للعاصمة صنعاء.

وقالت المصادر - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الاثنين - ” إن الغارات التي شنت استهدفت مواقع في جبل عيبان، ومخازن سرية للأسلحة في جبل ظفار جنوب غربي العاصمة.

وأضافت أن مقاتلات التحالف شنت أيضا عدة غارات متزامنة على مواقع وآليات عسكرية للميليشيات الانقلابية في جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.