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السيسي يستهل نشاطه في بودابست بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يستهل نشاطه في بودابست بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول

2017-07-03 10:27:23
أ ش أ

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه اليوم الاثنين في العاصمة المجرية بودابست بزيارة النصب التذكاري للجندي المجهول.

ومن المقرر أن تقام للرئيس السيسي مراسم استقبال رسمية قبل أن يبدأ مباحثاته مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وهي المباحثات التي يعقبها مؤتمر صحفي مشترك لعرض نتائج المباحثات.

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