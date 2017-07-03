عرض أكبر قطعة ماس على شكل قلب في مزاد

تعرض في مزاد في جنيف قطعة من الماس، هي الأكبر في العالم على شكل قلب، وفق ما أعلنت دار “كريستيز” المنظّمة لعمليّة البيع، مشيرةً إلى أن ثمنها قد يصل إلى 20 مليون دولار. ...