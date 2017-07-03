ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث ببرقية تهنئة إلى نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو بمناسبة عيد استقلال بيلاروسيا .

وأفاد بيان للكرملين، على موقعه الرسمي اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي أشار، في البرقية، إلى الديناميكية الإيجابية للتعاون بين روسيا وبيلاروسيا، في إطار دولة الوحدة بينهما، وفي إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة التعاون الجماعي .

وأضاف البيان أن بوتين أعرب عن ثقته في زيادة وتعزيز العلاقات الروسية – البيلاروسية ، بما يصب في مصلحة الشعبين الروسي والبيلاروسي