ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل اليوم الاثنين إلى دولة الكويت لتسليم رد بلاده على مطالب المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وكانت الدول الأربعة قد وافقت أمس استجابة لطلب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتمديد المهلة الممنوحة لقطر، لمدة 48 ساعة للرد على هذه المطالب.

وقال بيان مشترك للدول الأربعة، إن الاستجابة لطلب أمير الكويت، جاءت بسبب تأكيد الحكومة القطرية أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها.