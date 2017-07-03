 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 10:19 صباحاً
روابط سريعة
وزير خارجية قطر يصل الكويت لتسليم رد بلاده على مطالب الدول العربية الأربعة
محمد بن عبد الرحمن، وزير خارجية قطر‎

وزير خارجية قطر يصل الكويت لتسليم رد بلاده على مطالب الدول العربية الأربعة

2017-07-03 10:03:34
أ ش أ

ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل اليوم الاثنين إلى دولة الكويت لتسليم رد بلاده على مطالب المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وكانت الدول الأربعة قد وافقت أمس استجابة لطلب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتمديد المهلة الممنوحة لقطر، لمدة 48 ساعة للرد على هذه المطالب.

وقال بيان مشترك للدول الأربعة، إن الاستجابة لطلب أمير الكويت، جاءت بسبب تأكيد الحكومة القطرية أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3