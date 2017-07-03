طارق شوقي : نظام تعليم جديد سيكون جاهزًا من خريف 2018

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جار حاليًا العمل على تصميم “نظام تعليم جديد” يبدأ من “الطفولة المبكرة”.

وأوضح الوزير، في تصريحات له نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “، أن هذا النظام الجديد سيكون جاهزًا من خريف 2018.

وأضاف أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع الجانب الإنجليزي، لإدخال مناهج مدارس النيل في مدارس اللغات (حوالي 700 مدرسة).

وقال الوزير : “نحن نسابق الزمن أيضًا حاليًا، لبناء 28 مدرسة يابانية وتدريب المعلمين بها”.