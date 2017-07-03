اليوم .. مجلس النواب يصوت نهائيا على موازنة الدولة للعام المالي الجديد2017-07-03 09:56:45
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، فى مقدمتها أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، ومشروع قانون الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومشروع قانون الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية الجديدة 2017/2018، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومى للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.
كما تنظر الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الإثنين، 5 تقارير للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بشأن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن البترول واستغلاله.
وتتمثل مشروعات القوانين فى مشروع القانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة “أبكس إنترجى إنترناشيونال” القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب بدر الدين بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركة “شل إيجيبت إن فى”، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال أم بركة بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركة أبكس إنترجى إنترناشيونال القابضة، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق مليحة بالصحراء الغربية
كما تنظر فى مشروع القانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أباتشى خالدة كوربوريشن إل دى سى” للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب علم الشاويش بالصحراء الغربية، ومشروع الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “أباتشى خالدة كوربوريشن إل دى سى” للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
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