بالصور.. ماجد المصري وزوجته في شرم الشيخ2017-07-03 09:59:04
يقضى حاليا الفنان ماجد المصرى إجازته الصيفية برفقة زوجته رانيا فى شرم الشيخ.
والتقط ماجد المصرى أكثر من صورة مع زوجته وقام بنشرها على صفحته على “انستجرام”.
جدير بالذكر أن ماجد المصرى سيعود قريبا لمكان التصوير لاستكمال تصوير مسلسل “الطوفان”.
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