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بالصور.. ماجد المصري وزوجته في شرم الشيخ
ماجد المصري وزوجته

بالصور.. ماجد المصري وزوجته في شرم الشيخ

2017-07-03 09:59:04

يقضى حاليا الفنان ماجد المصرى إجازته الصيفية برفقة زوجته رانيا فى شرم الشيخ.

والتقط ماجد المصرى أكثر من صورة مع زوجته وقام بنشرها على صفحته على “انستجرام”.

جدير بالذكر أن ماجد المصرى سيعود قريبا لمكان التصوير لاستكمال تصوير مسلسل “الطوفان”.

ماجد المصري وزوجته

ماجد المصري وزوجته

ماجد المصري

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