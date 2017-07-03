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بودابست (المجر).. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يزور المجر حاليا ، مع رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان ، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات ...