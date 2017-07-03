الفلبين: زعيم إحدى الجماعات المتشددة مازال متواجدا في مدينة "مراوي"2017-07-03 09:52:42
قال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا اليوم الإثنين إن زعيم الجماعة المتشددة التي فرضت حصارا على مدينة “مراوي” الجنوبية مؤخرا يختبىء في أحد المساجد هناك، وذلك بعد أيام من تداول معلومات حول هروبه خارج المدينة.
وأضاف لورينزانا - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - أن المعلومات المتوفرة حاليا لدى السلطات والتي حصلت عليها صباح اليوم تفيد بأنه يختبيء في أحد المساجد داخل مدينة “مراوي”.
وأوضح لورينزانا - في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفلبينية مانيلا أن المعلومات قد تكون صحيحة لأن المخبرين الحكوميين كانوا يتابعون وصول هابيلون إلى معقله في جزيرة “باسيلان” ولكنهم لم يروه هناك.
وأشار إلى أن هابيلون لم يكن من بين ثلاثة مقاتلين وصلوا من مدينة “مراوي” إلى جزيرة “باسيلان” قبل إسبوع.
وكان مسلحون متحالفون مع تنظيم “داعش” قد هاجموا مدينة “مراوي” في 23 مايو الماضي ويتواجدون حاليا في منطقة صغيرة، لكنهم لا يزالون يقاومون القوات الحكومية التي استعادت السيطرة على معظم المدينة.
وقد أسفرت أعمال العنف في المدينة الجنوبية عن مقتل 459 شخصا على الأقل بينهم 39 مدنيا و336 مسلحا بالإضافة إلى 84 جنديا ورجل شرطة.
يشار إلى أن اسم هابيلون مدرج على قائمة واشنطن للإرهابيين المطلوبين مع مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في عملية اعتقاله.
-
الحكومة السعودية ترفع رسوم إقامة العمالة.. تصل ل 800 ريال شهريا في 2020
قررت الحكومة السعودية فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد “هوية المقيم”، وذلك من بداية ...Sun, 02 Jul 2017 11:31:23 GMT
-
الجيش السوري الحر يحبط 30 محاولة تقدم لقوات النظام بريف دمشق
أعلن الجيش السوري الحر المعارض إحباط أكثر من 30 محاولة اقتحام وتقدم لقوات النظام السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأضاف الجيش الحر حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) ...Mon, 03 Jul 2017 07:02:11 GMT
-
التحالف الدولي يعتزم إنشاء قاعدة عسكرية للمعارضة السوريةMon, 03 Jul 2017 06:29:23 GMT
-
مقتل 11 شخصا إثر قصف للتحالف الدولي على الرقة السورية
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، مقره لندن ، بمقتل 11 شخصا بينهم نساء وأطفال جراء قصف لطائرات التحالف الدولي على مناطق في مدينة الرقة شمال سوريا. وأضاف المرصد ...Mon, 03 Jul 2017 06:29:23 GMT
-
الصين تضخ 30 مليار دولار من الاستثمارات في أفريقيا
ضخت الصين ما يقرب من 30 مليار دولار لمساعدة البلدان الأفريقية في مشروعات مختلفة كانت تعهدت بتقديمها للقارة السوداء لتصبح أكبر شريك موثوق فيه يسهم في الإسراع من جهود ...Mon, 03 Jul 2017 05:41:13 GMT
-
ننشر الاخبار المتوقعة اليوم الاثنين
بودابست (المجر).. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يزور المجر حاليا ، مع رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان ، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات ...Mon, 03 Jul 2017 05:28:30 GMT
-
الصين تفشل في إطلاق صاروخ يحمل أثقل قمر صناعي
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فشل محاولة الصين إطلاق صاروخ جديد من طراز “لونج مارش 5 واي 2” كان يحمل ما وصفته الحكومة بأنه أثقل أقمارها الصناعية على ...Mon, 03 Jul 2017 05:14:35 GMT
-
"صدام وشيك" بين سفن حربية صينية وبارجة أمريكية
أرسلت الصين سفنا حربية ومقاتلات، الأحد، لإرغام بارجة أمريكية على الابتعاد عن جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي. ونددت وزارة الخارجية الصينية باقتراب ...Mon, 03 Jul 2017 05:41:13 GMT
-
بينهم "صليحة" .. مهرجان المسرح يكرم خمسة من رموزه
يكرم المهرجان القومي للمسرح، برئاسة الدكتور حسن عطية، في دورته العاشرة، التي تحمل اسم الناقدة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة، خمسة من رموز المسرح المصري. وتضم قائمة ...Mon, 03 Jul 2017 04:21:45 GMT