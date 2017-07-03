قال وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا اليوم الإثنين إن زعيم الجماعة المتشددة التي فرضت حصارا على مدينة “مراوي” الجنوبية مؤخرا يختبىء في أحد المساجد هناك، وذلك بعد أيام من تداول معلومات حول هروبه خارج المدينة.

وأضاف لورينزانا - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - أن المعلومات المتوفرة حاليا لدى السلطات والتي حصلت عليها صباح اليوم تفيد بأنه يختبيء في أحد المساجد داخل مدينة “مراوي”.

وأوضح لورينزانا - في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفلبينية مانيلا أن المعلومات قد تكون صحيحة لأن المخبرين الحكوميين كانوا يتابعون وصول هابيلون إلى معقله في جزيرة “باسيلان” ولكنهم لم يروه هناك.

وأشار إلى أن هابيلون لم يكن من بين ثلاثة مقاتلين وصلوا من مدينة “مراوي” إلى جزيرة “باسيلان” قبل إسبوع.

وكان مسلحون متحالفون مع تنظيم “داعش” قد هاجموا مدينة “مراوي” في 23 مايو الماضي ويتواجدون حاليا في منطقة صغيرة، لكنهم لا يزالون يقاومون القوات الحكومية التي استعادت السيطرة على معظم المدينة.

وقد أسفرت أعمال العنف في المدينة الجنوبية عن مقتل 459 شخصا على الأقل بينهم 39 مدنيا و336 مسلحا بالإضافة إلى 84 جنديا ورجل شرطة.

يشار إلى أن اسم هابيلون مدرج على قائمة واشنطن للإرهابيين المطلوبين مع مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في عملية اعتقاله.