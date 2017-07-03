ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية أن ممثلي الدول الضامنة للهدنة، روسيا وتركيا وإيران، سيعقدون جلسة عمل اليوم الاثنين في أستانا عشية المفاوضات، التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية على مدار يومي 4 و5 يوليو الجاري بشأن سوريا.

وووفقا لـ”تاس” فإن جدول العمل المنتظر لجولة “أستانا” الجديدة يتضمن، سبل مكافحة الإرهاب، وتنسيق البيانات المتعلقة بمذكرة مناطق خفض التوتر المتفق عليها في 4 مايو الماضي، والتي تقضي بإنشاء 4 مناطق لخفض التوتر في سوريا، ووقف النشاط العسكري في تلك المناطق بما فيها تحليقات الطيران على أن يتم إقامة مراكز للتفتيش على حدود هذه المناطق ونشر مراكز مخصصة لمراقبة الهدنة.

كما ستبحث “أستانا” موضوع تشكيل اللجنة السورية للمصالحة الوطنية، ومسائل متعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا.

ويشارك في هذه الجولة الجديدة لمفاوضات “أستانا” الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا، وستيفان دي ميستورا الممثل الأممي إلى سوريا، ونواف وصفي التل مستشار وزير الخارجية الأردني، وستيوارت جونز مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، على أن يترأس بشار جعفري، المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، وفد الحكومة السورية، فيما لم تعلن بعد أسماء أعضاء وفد المعارضة السورية المسلحة.