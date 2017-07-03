أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم ” الاثنين” أنها ستتشاور مع الجانب الأمريكي بشأن تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة مون سانج كيون - في مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم حسبما نقلت وكالة انباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إن الوزارة ستجري مشاورات مع الجانب الأمريكي بشأن تكلفة الدفاع وذلك من أجل تحديد التكلفة التي يجب أن تتحملها كوريا الجنوبية ، بشكل معقول ، من واقع مدى إسهام القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية في الدفاع عن شبه الجزيرة الكورية والقدرة المالية لكوريا الجنوبية والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والظروف المطلوبة لتمركز القوات الأمريكية المستقر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أثار في مؤتمر صحفي مشترك أقيم عقب محادثات القمة الكورية الجنوبية والأمريكية في 30 يونيو الماضي ، مسألة تحمل تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، مؤكدا عزمه العمل على تحمل التكلفة بشكل متوازن.

ويعتبر ذلك أول تصريح أدلى به ترامب رسميا بشأن تحمل تكلفة تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية منذ تنصيبه.