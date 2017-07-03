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هنيدي يهنئ السقا على "هروب اضطراري"
محمد هنيدي

هنيدي يهنئ السقا على "هروب اضطراري"

2017-07-03 09:49:49

هنأ الفنان محمد هنيدي صديقه أحمد السقا عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث كتب ” مبروك يابو ياسين من نجاح لنجاح أن شاء الله يا حبيبي”.

ورد عليه السقا في تدوينة وكتب: “هنيدي انت رأس السهم الي انطلقت وانطلق من خلفك جيل كامل ولا احد يستطيع انكار ذلك ابدا مبروك لينا كلنا حبييي ويارب دايما بالنجاح”.

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