غدا.. لقاء "أستانا" يبحث وقف النشاط العسكري بأربع مناطق في سوريا

ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية أن ممثلي الدول الضامنة للهدنة، روسيا وتركيا وإيران، سيعقدون جلسة عمل اليوم الاثنين في أستانا عشية المفاوضات، التي ستعقد في العاصمة ...