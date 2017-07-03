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صحيفة تايمز : ريال مدريد فى انتظار قرار رونالدو بشأن البقاء أو الرحيل
ريال مدريد

صحيفة تايمز : ريال مدريد فى انتظار قرار رونالدو بشأن البقاء أو الرحيل

2017-07-03 10:06:13
ا ش ا

ذكرت صحيفة ” تايمز” البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد لمناقشة مستقبله مع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات.

وقالت صحيفة “تايمز” إن كريستيانو رونالدو سيكشف عن قراره النهائي الأسبوع القادم ، وأن ريال مدريد بات يعلم بقرب إعلان رونالدو موقفه ، لذا ستكون الأيام القادمة مهمة لحسم مستقبل حامل الكرة الذهبية.

وتحدثت آخر أنباء الصحف عن قرب إعلان رونالدو البقاء فى النادى رغم الأنباء الكثيرة التي تحدثت عن رحيله نتيجة اتهامه بالتهرب الضريبي وتذمّره من ضعف موقف النادي من الدفاع عنه وشعوره بالظلم

وأشارت الصحف الى تطور جديد يقرّب رونالدو من البقاء فى ريال مدريد ، يرتبط بولادة ابنيه ، حيث يريد الدون أن تستمر عائلته بالعيش في مدريد وهو ما يدفعه للاستمرار في الريال.

وكان مانشستر يونايتد قد ابتعد عن حسم الصفقة بعد أن أبدى المدير الفنى جوزيه مورينيو رغبته بعدم التعاقد مع رونالدو ، في حين يبدو أن باريس سان جيرمان سيكون الخيار الوحيد للبرتغالي إذا ما أراد اللعب بأحد الأندية الكبيرة.

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