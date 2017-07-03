أكدت تقارير صحفية عالمية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، يسعى بشدة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد نادي إنتر ميلان الإيطالي منذ أسابيع قليلة مع المخضرم لوتشانو سباليتي المدرب السابق لنادي روما، ويسعى الفريق للتعاقد مع الكثير من النجوم في أوروبا، للعودة مرة أخري للمنافسة على البطولات.

وكشفت الصحف أن نادي إنتر ميلان على استعداد لدفع 43 مليون جنيه إسترليني، من أجل موافقة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، على رحيل اللاعب إلى بطولة الكالتشيو هذا الصيف.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، سجل مع نادي باريس سان جيرمان منذ انضمامه في صيف 2015 من مانشستر يونايتد الإنجليزي، 16 هدفاً في 57 مباراة، بالإضافة إلى مساعدته للفريق في تحقيق لقب الدوري الفرنسي الموسم قبل المنصرم. .

وأشارت إلى أن الأفاعي إنتر ميلان يستعد لتقديم 35 مليون جنيه إسترليني و8 مليون مكافأت وحوافز، بالإضافة إلى راتب سنوي للأرجنتيني أنخيل دي ماريا يصل إلى 6.5 مليون، بعقد لمدة 4 سنوات