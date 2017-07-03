غادر الحارس الأرجنتيني”ويلي كاباييرو” مانشستر سيتي عقب ثلاث سنوات من العمل في ملعب الاتحاد قادما من نادي مالاجا في الدوري الإسباني.

الحارس الأرجنتيني رحل بشكل مجاني عن صفوف مانشستر سيتي لينضم بشكل مجاني إلى تشيلسي بينما تعاقد فريق بيب جوارديولا المدير الفنى مع حارس بنفيكا ايدرسون في صفقة قياسية ليزامل التشيلي كلاوديو برافو في حراسة عرين الفريق الموسم المقبل كما أن هناك الحارس جو هارت الذي عاد للنادي من رحلة اعارة في تورينو لمدة موسم.

وكان كاباييرو قد عانى من قلة دقائق المشاركة في صفوف مانشستر سيتي في السنوات الماضية ومن النادر أن يستمر نفس الحارس في ظل تواجد البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة مرمى فريق تشيلسى بقيادة المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.

وقرر تشيلسي التعاقد مع كاباييرو ليصبح الحارس الثاني للنادي اللندني عقب رحيل آسمير بيجوفيتش إلى بورنموث مقابل رسوم لم يكشف عنها ليضم تشيلسي الحارس الأرجنتيني بينما لا يشعر جمهور السيتي بأي غضب من رحيله.

وبطريقة كوميدية ، ودع مانشستر سيتي من خلال حسابه عبر انستغرام الحارس الأرجنتيني بكلمة:” وداعا للأسطورة كاباييرو” وهو الوداع الذي تسبب في تعليقات كوميدية ساخرة من الحارس الذي ظل حبيس دكة البدلاء في صفوف فريقه لثلاث سنوات.

وكتب مشجع آخر:”لا أفهم السيتي حقا .. تقولون على كاباييرو أسطورة بينما هارت يذهب للتعفن في ايطاليا من دون وداع” وعلق آخر:”ماذا فعل لفريقنا ليصبح اسطورة؟ تصدى لركلتي جزاء؟”.