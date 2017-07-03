قال الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن العلاقات الثنائية بين البلدين “تأثرت بعوامل سلبية” بعد سلسلة من التحركات الأمريكية التي أثارت غضب بكين، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.

وأكد شي في مكالمة هاتفية مع ترامب أن العلاقات الصينية الأمريكية “حققت نتائج مهمة” منذ اللقاء بين الرئيسين في أبريل في منتجع مارالاغو الذي يملكه ترامب في فلوريدا، وفق ما أوردت قناة “سي سي تي

لكن القناة نقلت عن شي قوله أيضا لترامب إن العلاقات “تأثرت بعوامل سلبية”.

وبعد أيام على موافقة ترامب على صفقة بـ1.3 مليار دولار لبيع أسلحة إلى تايوان، أعرب شي عن الأمل أن “يتعامل بشكل صحيح” مع المسائل المتعلقة بتايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي انطلاقا من مبدأ “الصين الواحدة”.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن ترامب وشي بحثا الجهود لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن البيان الأمريكي لم يأت على ذكر تايوان.

وكانت وزارة الخارجية الصينية نددت في وقت سابق الاثنين باقتراب بارجة أميركية من جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي، الأحد، معتبرة هذه الخطوة “استفزازا سياسيا وعسكريا خطيرا”.

وقال المتحدث باسم الوزارة لو كانج في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية، أن الصين أرسلت سفنا حربية ومقاتلات لإرغام البارجة الأميركية على الابتعاد عن الجزيرة الخاضعة لسيطرة بكين.

وهذه المرة الثانية التي تقترب فيها سفينة حربية أمريكية من جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي منذ وصول ترامب إلى سدة الرئاسة.

وهذه العمليات التي تقوم بها واشنطن لإثبات “مبدأ حرية الملاحة” تهدف إلى الاحتجاج على سيادة الصين أو أي بلد آخر على هذه الجزر ومياهها، بانتظار التوصل إلى حل دبلوماسي لهذه المسألة.

وتطالب بكين بمعظم بحر الصين الجنوبي، بما يشمل مناطق قريبة من سواحل دول عدة في جنوب شرق آسيا.