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بالفيديو.. فتاتان تسجلان لحظة وفاتهما في بث مباشر على إنستجرام
جثة

بالفيديو.. فتاتان تسجلان لحظة وفاتهما في بث مباشر على إنستجرام

2017-07-03 09:34:34
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سجلت فتاتان من أوكرانيا لحظة وفاتهما في حادث خلال بث مباشر على حساب واحدة منهما بموقع إنستجرام.

وكانت الفتاتان وهما شقيقتان في حالة سكر بينما تقود إحداهما سيارتها بتهور وسرعة جنونية فتتعرضان لحادث، وتلقى الصغرى 16 عاما مصرعها في الحال، بينما تلفظ الأخرى أنفاسها الأخيرة أثناء نقلها للمستشفى.



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