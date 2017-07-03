حصل كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وزوجته أنتونيلا، على وشم جديد يجمع بينهما في ليلة زفافهما الجمعة، بحسب صحيفة الماركا الإسبانية.

الوشم خاص جدا بالنسبة للعروسين، إذ أنه يسجل تاريخ يوم الزفاف (30 يونيو) بالأرقام اللاتينية على الأصابع التي يرتديان فيهما خواتم الزفاف.

ونشر كل منهما صورة للوشمين الجديدين على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أيديهما المتشابكة مع ظهور الوشم على أصبع كل منهما.

والتقى ميسي مع أنتونيلا روكوزو، التي تنتمي لروزاريو أيضا، عند نشأتهما في المدينة، وأنجبا تياغو الذي يبلغ عمره أربع سنوات، وماتيو وعمره 21 شهرا.

وبدأت وسائل الإعلام العالمية بالتطرق على نطاق واسع إلى علاقة ميسي بأنتونيلا قبيل كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. وبعد عامين (2012) أنجبت ولدهما الأول تياغو، وفي 2015 شقيقه ماتيو.