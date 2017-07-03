تعرض في مزاد في جنيف قطعة من الماس، هي الأكبر في العالم على شكل قلب، وفق ما أعلنت دار “كريستيز” المنظّمة لعمليّة البيع، مشيرةً إلى أن ثمنها قد يصل إلى 20 مليون دولار.

ويُباع في هذا المزاد، الذي يُقام حاليا، عقد من اللؤلؤ ترصعه ماسة على شكل قلب، ووزنها 92 قيراطاً.

وهذا الحجر الماسي الأبيض لا تشوبه أيّ شائبة، ويحمل اسم “الأسطورة”، ويُقدّر ثمنه بما بين 14 مليون دولار وعشرين مليوناً.

ويحمل هذا الحجر الماسي توقيع متجر المجوهرات “بومر إيه باسانج”، الذي دخل حديثاً عالم المتاجر الكبرى للمجوهرات، متيمناً باسم اثنين من كبار الصاغة في القصر الملكي الفرنسي في القرن الثامن عشر.

ويبلغ مجموع القطع التي ستُباع في مزاد السابع عشر من أيّار في جنيف، نحو 250 قطعة.

ومن القطع المعروضة للمزاد، حلقة أذن تحمل أيضاً توقيع “بومر إيه باسانج”، مؤلّفة من ماسة بيضاء وزنها 10 قراريط، يُقدّر ثمنها بما بين مليوني دولار إلى 3 ملايين.

ومن المعروضات أيضاً، قطع من مجموعة المجوهرات العائدة لنجمة السينما العالميّة إليزابيث تايلور (1932 – 2011).