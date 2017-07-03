تعرضت نجلة الفنان عاصي الحلاني “ماريتا” لهجوم شديد بعد نشرها فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” وظهرت من خلال الفيديو وهى ترقص وتغني مع والدها.

وتعرضت “ماريتا” للهجوم بسبب فستانها واعتبره الجمهور لايليق بها، وقال نشطاء: “انتى كتير حلوة بس ليش لابسه هيك”، و”أول مرة يكون لبسك بيقرف”، و”حركاتك وفستانك مش حلو طالعة بايخة”، و”لابسة قميص نوم”.

وكانت ماريتا شاركت والدها الغناء في حفل غنائي كبير ضمن فعاليات “مهرجان صيف جونية 2017” يوم السبت الماضى.

كما عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته “حبيب قلبي” بالتعاون مع شركة روتانا، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.