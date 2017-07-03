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إصابة 31 شخصا في حادث تصادم حافلة ركاب بشاحنة جنوب ألمانيا
حادث سير في روسيا

إصابة 31 شخصا في حادث تصادم حافلة ركاب بشاحنة جنوب ألمانيا

2017-07-03 09:13:03
أ ش أ

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الإثنين إصابة 31 شخصا جراء اشتعال النيران في حافلة ركاب بعد تصادمها بشاحنة على طريق سريع جنوب البلاد.

ونقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن المتحدثة باسم الشرطة إيرين براندنستين قولها إن الحافلة كانت تقل 46 شخصا وسائقين اثنين عندما وقع الحادث في ولاية “بافاريا”.

وهرعت سيارات الإسعاف والمروحيات إلى موقع الحادث لنقل المصابين، كما تم إغلاق الطريق السريع “إيه 9” في الاتجاهين بعد الحادث.

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