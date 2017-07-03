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الجيش السوري الحر يحبط 30 محاولة تقدم لقوات النظام بريف دمشق
الجيش السوري الحر

الجيش السوري الحر يحبط 30 محاولة تقدم لقوات النظام بريف دمشق

2017-07-03 09:01:34
أ ش أ

أعلن الجيش السوري الحر المعارض إحباط أكثر من 30 محاولة اقتحام وتقدم لقوات النظام السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأضاف الجيش الحر ـ حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين ـ أن قوات النظام تكبدت خسائر بشرية وعسكرية كبيرة في مناطق شرق حي جوبر بالعاصمة دمشق.

وأشار إلى أن قوات النظام شنت أكثر من 100 غارة جوية وأطلقت مئات الصواريخ والقذائف على مناطق في عدد من أحياء دمشق خلال الاسبوع الماضي.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان ، مقره لندن ، أعلن اليوم مقتل 11 شخصا بينهم نساء وأطفال جراء قصف لطائرات التحالف الدولي على مناطق في مدينة الرقة شمال سوريا.

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