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مسئول عراقي: قواتنا تواصل عمليات تمشيط وتطهير المناطق المحررة من "داعش" بالموصل
قوات عراقية - الجيش العراقي - الموصل

مسئول عراقي: قواتنا تواصل عمليات تمشيط وتطهير المناطق المحررة من "داعش" بالموصل

2017-07-03 08:57:29
أ ش أ

أكد قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت أن القوات العراقية تواصل عمليات تمشيط وتطهير المناطق التي سيطرت عليها من يد تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل.

وقال جودت، في تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) اليوم الاثنين، إن قواته تعمل على تطهير البلدة القديمة من العبوات الناسفة وإخلاء المدنيين المحاصرين، معربا عن أسفه عن لسقوط ضحايا من المدنيين.

يذكر أن قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق الركن عبد الغني الأسدي قد أعلن أمس الجمعة، أن النصر النهائي على تنظيم “داعش” في الموصل سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة.

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