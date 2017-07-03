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بالصور.. مظاهرات مؤيدة لترامب وأخرى معارضة في كاليفورنيا
تظاهرات مؤيدة ومعارضة لترامب

بالصور.. مظاهرات مؤيدة لترامب وأخرى معارضة في كاليفورنيا

2017-07-03 08:59:18
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خرجت مسيرات مؤيدة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تؤكد تأييدها لسياساته الداخلية والخارجية، رافعين لافتات” ترامب 2020”، فى إشارة إلى مطالبتهم لاستكمال مدته الرئاسية وعدم الالتفات لاحتجاجات المعارضين.

فيما خرجت مظاهرات معارضة للرئيس الأمريكى شارك فيها المئات ورفعوا صورا تجمع ترامب بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

كان مجلس الشيوخ الأمريكى بدأ جلسة استماع لمدير مكتب التحقيقات الفدرالى “إف بى آى” السابق جيمس كومى، فى مجلس الشيوخ الأمريكى حيث تحدث عن تدخلات الرئيس الأمريكى فى التحقيق حول روسيا قبل أن يقيله دونالد ترامب بشكل مفاجئ.

تظاهرات مؤيدة ومعارضة لترامب

تظاهرات مؤيدة ومعارضة لترامب

تظاهرات مؤيدة ومعارضة لترامب

تظاهرات مؤيدة ومعارضة لترامب

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