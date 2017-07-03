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الرئيس الصيني: نأمل أن تتعامل أمريكا مع قضية تايوان بالشكل الملائم
الرئيس الصيني المقبل شي جين بينج

الرئيس الصيني: نأمل أن تتعامل أمريكا مع قضية تايوان بالشكل الملائم

2017-07-03 08:51:38
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قال الرئيس الصينى شى جين بينج، للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، إن الصين تأمل أن تتعامل الولايات المتحدة، مع قضية تايوان بالشكل الملائم وفقا لمبدأ “صين واحدة”.

وقال شى لترامب بحسب نص المكالمة الذى نشره التلفزيون الرسمى إن “عوامل سلبية” أثرت على العلاقات الصينية الأمريكية وإن الصين عبرت بالفعل عن موقفها للولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن الزعيمين ناقشا أيضا جهود إحلال “السلام والاستقرار على شبه الجزيرة الكورية” دون إعطاء تفاصيل.

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