قررت الحكومة الإيفوارية حظر بيع بطاقات الهواتف المحمولة لمن هم دون ال 16 من العمر، مؤكدة أن استخدام الهواتف المحمولة أكثر خطورة على المراهقين من تعاطى الكحوليات والتدخين .

وقال وزير الاتصالات الإيفوارى برونو نابانيي كونى إن هذا المرسوم يقضى بحظر بيع بطاقات الهواتف المحمولة وكذلك كافة البطاقات، التى يمكن من خلالها اختراق شبكات الاتصالات مجهولة الهوية، إذ يصعب تحديد هوياتها خارج إطار أماكن مشغلى خدمات الاتصالات ..كما يحظر على من هم أقل من 16 عاما الاشتراك فى كافة خدمات الاتصالات على شبكة الإنترنت.

ومن جانبها، بررت الحكومة الإيفوارية اتخاذها لهذه القرارات بأنها تسعى إلى الحد من ظاهرة الجرائم الالكترونية التى باتت متفشية فى جميع أنحاء العالم،مشيرة إلى أن المراهقين هم الأكثر تعرضا للخطر، وفى الوقت ذاته يمكن للمراهقين بموجب هذا القرار الاشتراك فى خدمات الإنترنت ولكن عن طريق أولياء أمورهم فقط.

وأوضح كونى أن 99,9% من أفراد الشعب الإيفوارى يستخدم الإنترنت بشكل قانونى، فيما يسعى 0,1% منهم إلى استغلال الشبكة بصورة غير قانونية .