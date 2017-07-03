ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها بصدد تجربة مصل جديد لمكافحة الملاريا وهو أحد أكثر الأمراض فتكا فى المناطق الاستوائية.. وقد أودى بحياة 429 ألف شخص فى العالم خلال عام 2014 وفقا لتقديرات المنظمة .

وفى القارة السمراء التى تتصدر قائمة المناطق الأكثر معاناة من مرض الملاريا وصلت نسبة المصابين به 90%، فيما بلغت نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة به 92% خلال عام 2015، وتتمركز 76% من حالات الإصابة بالمرض و75% من الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم فى 13 دولة أفريقية خاصة فى أفريقيا جنوب الصحراء ، وعكف العلماء على تطوير أبحاثهم من أجل التوصل إلى مصل لمكافحة هذا المرض الفتاك منذ سنوات عديدة دون جدوى..حتى أعلنت المنظمة عن تجربة عقار جديد أطلق عليه اسم /ار.تى.اس/ على 15460 طفلا فى 7 دول فى افريقيا جنوب الصحراء خلال ربيع العام الماضى 2016.

ومن المقرر أن تبدأ منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتوزيع المصل - الذى يؤخذ عن طريق الحقن - فى كل من غانا وكينيا وملاوى اعتبارا من بداية العام 2018 مستهدفة الاطفال الصغار لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وذلك وفقا لما نشرته مجلة /فورين بوليسي/ الأمريكية .

ومع ذلك فإن منظمة الصحة العالمية أكدت أن النجاح ليس مكفولا لهذا المصل إذ أن مقاومته لهذا الطفيل لم تكن بالقوة المرجوة خلال فترة الاختبار .

وبدوره، قال الدكتور ماتشيديسو مويتى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا “إن اكتشاف مصل ضد طفيل الملاريا نبأ عظيم ..وأن المعلومات التى تم جمعها خلال هذا الاختبار حتى الآن تقدم لنا العون اللازم لاتخاذ قرارات بشأن استخدامه على نطاق اوسع” .