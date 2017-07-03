الصحة العالمية تعلن عن بدء تجربة مصل جديد لمكافحة الملاريا2017-07-03 09:17:56
ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها بصدد تجربة مصل جديد لمكافحة الملاريا وهو أحد أكثر الأمراض فتكا فى المناطق الاستوائية.. وقد أودى بحياة 429 ألف شخص فى العالم خلال عام 2014 وفقا لتقديرات المنظمة .
وفى القارة السمراء التى تتصدر قائمة المناطق الأكثر معاناة من مرض الملاريا وصلت نسبة المصابين به 90%، فيما بلغت نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة به 92% خلال عام 2015، وتتمركز 76% من حالات الإصابة بالمرض و75% من الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم فى 13 دولة أفريقية خاصة فى أفريقيا جنوب الصحراء ، وعكف العلماء على تطوير أبحاثهم من أجل التوصل إلى مصل لمكافحة هذا المرض الفتاك منذ سنوات عديدة دون جدوى..حتى أعلنت المنظمة عن تجربة عقار جديد أطلق عليه اسم /ار.تى.اس/ على 15460 طفلا فى 7 دول فى افريقيا جنوب الصحراء خلال ربيع العام الماضى 2016.
ومن المقرر أن تبدأ منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتوزيع المصل - الذى يؤخذ عن طريق الحقن - فى كل من غانا وكينيا وملاوى اعتبارا من بداية العام 2018 مستهدفة الاطفال الصغار لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض وذلك وفقا لما نشرته مجلة /فورين بوليسي/ الأمريكية .
ومع ذلك فإن منظمة الصحة العالمية أكدت أن النجاح ليس مكفولا لهذا المصل إذ أن مقاومته لهذا الطفيل لم تكن بالقوة المرجوة خلال فترة الاختبار .
وبدوره، قال الدكتور ماتشيديسو مويتى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أفريقيا “إن اكتشاف مصل ضد طفيل الملاريا نبأ عظيم ..وأن المعلومات التى تم جمعها خلال هذا الاختبار حتى الآن تقدم لنا العون اللازم لاتخاذ قرارات بشأن استخدامه على نطاق اوسع” .
-
الحكومة السعودية ترفع رسوم إقامة العمالة.. تصل ل 800 ريال شهريا في 2020
قررت الحكومة السعودية فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد “هوية المقيم”، وذلك من بداية ...Sun, 02 Jul 2017 11:31:23 GMT
-
غدا.. لقاء "أستانا" يبحث وقف النشاط العسكري بأربع مناطق في سوريا
ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية أن ممثلي الدول الضامنة للهدنة، روسيا وتركيا وإيران، سيعقدون جلسة عمل اليوم الاثنين في أستانا عشية المفاوضات، التي ستعقد في العاصمة ...Mon, 03 Jul 2017 08:03:20 GMT
-
الجيش السوري الحر يحبط 30 محاولة تقدم لقوات النظام بريف دمشق
أعلن الجيش السوري الحر المعارض إحباط أكثر من 30 محاولة اقتحام وتقدم لقوات النظام السوري في الغوطة الشرقية بريف دمشق. وأضاف الجيش الحر حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) ...Mon, 03 Jul 2017 07:02:11 GMT
-
مقتل 11 شخصا إثر قصف للتحالف الدولي على الرقة السورية
أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ، مقره لندن ، بمقتل 11 شخصا بينهم نساء وأطفال جراء قصف لطائرات التحالف الدولي على مناطق في مدينة الرقة شمال سوريا. وأضاف المرصد ...Mon, 03 Jul 2017 06:29:23 GMT
-
الصين تضخ 30 مليار دولار من الاستثمارات في أفريقيا
ضخت الصين ما يقرب من 30 مليار دولار لمساعدة البلدان الأفريقية في مشروعات مختلفة كانت تعهدت بتقديمها للقارة السوداء لتصبح أكبر شريك موثوق فيه يسهم في الإسراع من جهود ...Mon, 03 Jul 2017 05:41:13 GMT
-
ننشر الاخبار المتوقعة اليوم الاثنين
بودابست (المجر).. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يزور المجر حاليا ، مع رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان ، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات ...Mon, 03 Jul 2017 05:28:30 GMT
-
"صدام وشيك" بين سفن حربية صينية وبارجة أمريكية
أرسلت الصين سفنا حربية ومقاتلات، الأحد، لإرغام بارجة أمريكية على الابتعاد عن جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي. ونددت وزارة الخارجية الصينية باقتراب ...Mon, 03 Jul 2017 05:24:26 GMT
-
الصين تفشل في إطلاق صاروخ يحمل أثقل قمر صناعي
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فشل محاولة الصين إطلاق صاروخ جديد من طراز “لونج مارش 5 واي 2” كان يحمل ما وصفته الحكومة بأنه أثقل أقمارها الصناعية على ...Mon, 03 Jul 2017 05:14:35 GMT
-
بينهم "صليحة" .. مهرجان المسرح يكرم خمسة من رموزه
يكرم المهرجان القومي للمسرح، برئاسة الدكتور حسن عطية، في دورته العاشرة، التي تحمل اسم الناقدة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة، خمسة من رموز المسرح المصري. وتضم قائمة ...Mon, 03 Jul 2017 04:21:45 GMT