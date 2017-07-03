أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه اتصل بالمستشار مرتضى منصور عقب انتهاء مباراة الزمالك ومنافسه كابس يونايتد التي انتهت بفوز الأخير 3-1 ، وطلب منه تواجد الجمهور في المباراة القادمة مع أهلي طرابلس.

وشدد ميدو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي، في برنامجه “مساء الأنوار” ، المذاع على فضائية “أون سبورت” أن مرتضى منصور وافق بشدة على طلب ميدو ورحب به بشكل كبير، مؤكدا أنه سوف يخاطب الاتحاد والجهات الأمنية بصفة رسمية لمساندة جمهور الزمالك الي فريقه واخراجه من الكبوة التي يقع فيها.

وتابع ميدو قائلا إن الجمهور هو العامل المساعد في فوز الزمالك في المباراة القادمة، لأن كل فريق يأتي الى مصر يهاب الجمهور قبل الفريق.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع منافسه أهلي طرابلس يوم الأحد القادم 9-7-2017 ضمن منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا.