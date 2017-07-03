مادورو يقرر زيادة رواتب الموظفين في محاولة لتهدئة المتظاهرين2017-07-03 08:17:52
قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زيادة رواتب الموظفين، وذلك في محاولة منه لتهدئة المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين يواصلون احتجاجاتهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر والحصول على دعم لخططه الهادفة إلى إعادة صياغة الدستور.
وقال مادورو - حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم الإثنين - إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بنسبة 50 في المائة ابتداء من هذا الشهر حيث سيتقاضى العمال والموظفون ما لا يقل عن 250 ألف بوليفار شهريا بما في ذلك الإعانات الغذائية.
ويخرج المتظاهرون في فنزويلا إلى الشوارع يوميا منذ أوائل أبريل الماضي للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والحرية لنشطاء معتقلين وبمساعدات إنسانية أجنبية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية.
ويتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المتظاهرين بالسعي للانقلاب على السلطة باستخدام العنف.
وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قد دعا أمس الأحد إلى وضع نهاية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تشهدها فنزويلا منذ عدة أسابيع كما أعرب عن تضامنه مع عائلات القتلى الذين سقطوا خلال هذه الاحتجاجات.وطالب بإنهاء العنف وإيجاد حل سلمي وديمقراطي للأزمة الحالية التي تشهدها فنزويلا.
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