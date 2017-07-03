قال المستشار السياسى فى “الجيش الحر” المعارض فى سوريا، أبو يعقوب، إن قوات التحالف تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية لمسلحى “مغاوير الثورة” فى منطقة الشدادى القريبة من دير الزور بحسب “روسيا اليوم”.

وذكر أبو يعقوب فى تصريحات نقلتها صحيفة “الغد” الأردنية، بأن الهدف من نقل قوات من “المغاوير” هو السيطرة على مدينة دير الزور التى تعتبر حاليا الهدف الأهم بالنسبة لكافة القوى المتصارعة.

وعرض التحالف الدولى على المعارضة المسلحة، وخاصة جيش “مغاوير الثورة” الذى يسيطر على معبر التنف بين سوريا والعراق، مساعدته فى إنشاء قاعدة عسكرية فى منطقة الشدادى القريبة من دير الزور.

وأبلغت قوات التحالف “الجيش الحر” بأنها مستعدة لنقل 100 عنصر من جيش “مغاوير الثورة” بمعداتهم إلى القاعدة الجديدة، جدير بالذكر أن الشدادى تقع بمحافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وستكون القاعدة هى القاعدة العسكرية الثالثة لجيش “مغاوير الثورة” والتى تتواجد فيها قوات التحالف أيضا، بعد قاعدتى التنف والزكف، اللتين تبعدان عن بعضهما قرابة 70 كلم، على امتداد مناطق السيطرة لهذا الجيش على الحدود السورية العراقية، وجاء اختيار منطقة الشدادى لانشاء القاعدة العسكرية، بحسب أبو يعقوب، لقربها من حقول النفط باتجاه دير الزور.

بدوره، قال المسؤول الإعلامى فى “الجيش الحر” سعيد سيف إن التحالف يريد إنشاء القاعدة العسكرية لعدم رضاه عن سلوك قوات سوريا الديمقراطية “قسد” فى سير المعارك فى الشمال السوري.

وبين سيف أن هناك حالة من التمرد من قبل “قسد”، ورجح أن “هناك ندما” من قبل التحالف لتسليح هذا الفصيل بأسلحة متطورة، خصوصا وأن هناك ضغطا تركيا على التحالف بهذا الخصوص.