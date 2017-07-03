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قرقاش تعليقا على مهلة قطر: "فرصة للمراجعة.. والبديل عسير"
الدكتور أنور قرقاش

قرقاش تعليقا على مهلة قطر: "فرصة للمراجعة.. والبديل عسير"

2017-07-03 08:13:12
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كتب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، تغريده له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، تعليقا عن مهلة الـ 48 ساعة التى منحتها الدول العربية لقطر للانصياع لمطالب المجتمع العربى، وقال مع إشراقة هذا الصباح أدعو أن التمديد الذى سعى إليه الأمير الجليل فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق، الحكمة مطلوبة والبديل عسير علينا جميعا.

كانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد أصدروا بيانا مشتركا، أكدوا فيه استجابتهم لطلب دولة الكويت بتمديد مهلة قطر 48 ساعة للرد على المطالب.

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