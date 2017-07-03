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وزير الدفاع القطري: مستعدون للدفاع عن بلادنا في حال حدوث تدخل عسكري
وزير الخارجية القطري خالد العطية

وزير الدفاع القطري: مستعدون للدفاع عن بلادنا في حال حدوث تدخل عسكري

2017-07-03 08:10:32
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قال وزير الدفاع القطري خالد العطية إن بلاده “مستعدة للدفاع عن نفسها”، وإن دول الحصار “تخطط للإطاحة بأميرها” تميم بن حمد آل ثاني.

وقال العطية، في مقابلة حصرية مع شبكة سكاي نيوز البريطانية، ليل الأحد/ الإثنين، إن قطر “مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر”.

وأضاف العطية “آمل أن لا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، ولكن نحن دائماً على أهبة الاستعداد نحن مستعدون للدفاع عن بلادنا”.

وحذر من أن قطر، تاريخيا، أثبتت أنها ليست دولة من السهل أن “تُبتلع”.

وأضاف أن المطالب التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر وغيرها “تعتبر تعدياً على سيادة البلاد”.

وأوضح “في عام 1996 كانت هناك محاولة انقلابية عنيفة، وفي العام 2014 كانت هناك محاولة انقلاب ناعم. وفي عام 2017 هناك محاولة انقلاب ناعم”، من دون توضيح المزيد من التفاصيل.

ورفض الوزير القطري اتهام دول الحصار لقطر بـ”الازدواجية أو دعم الإرهاب”.

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