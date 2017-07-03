 Moheet on google
الإثنين 3 يوليو 2017 08:09 صباحاً
روابط سريعة
ترامب يبحث مع قادة السعودية والإمارات وقطر الأزمة الخليجية
دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

ترامب يبحث مع قادة السعودية والإمارات وقطر الأزمة الخليجية

2017-07-03 07:54:09
أ ش أ

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصالات هاتفية مع قادة السعودية والإمارات وقطر، الأزمة الخليجية.

وأبدى ترامب خلال الاتصالات قلقا بشأن الخلاف الراهن بين الدوحة وجيرانها الخليجيين ومصر..حسبما أفادت قناة ” الحرة الامريكية اليوم الاثنين.

وشدد ترامب على أهمية قطع مصادر تمويل الجماعات الإرهابية ، مؤكدا في الوقت ذاته أن وحدة دول المنطقة ضرورية لتحقيق أهداف قمة الرياض الداعية إلى هزيمة الإرهاب وإحلال الاستقرار الإقليمي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3