علق الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله، على مد مهلة الدول العربية لدولة قطر 48 ساعة لتنفيذ الطلبات.

وكتب الجار الله ، تغريدة له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر،: “وأخيراً أدركت قطر أنه ليس أمامها إلا الانصياع للرغبة الدولية، أكاذيب قناة الجزيرة لم تجدى نفعاً وكذلك حوارات الإخوان والمفكرين القطريين المجنسين”.

كانت الدول العربية الأربعة “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” وافقت على اقتراح أمير دولة الكويت بمد مهلة العشرة أيام الممنوحة لقطر لتنفيذ طلبات الدول الأربع.