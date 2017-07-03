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اليوم.. الحكومة تبدأ حوارًا مجتمعيًا حول لائحة قانون الاستثمار
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر

اليوم.. الحكومة تبدأ حوارًا مجتمعيًا حول لائحة قانون الاستثمار

2017-07-03 08:03:24
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تعقد الحكومة، ممثلة في وزارة الاستثمار، اليوم الإثنين، حوارًا مجتمعيًا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور ممثلي بعض منظمات الأعمال؛ لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن المشروع العديد من المزايا والمنح الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال.

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