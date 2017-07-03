تنظر محكمة جنح الدقي، المنعقدة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

كانت نيابة الدقى، قد أمرت بإخلاء سبيل “خالد على” بكفالة 1000 جنيه، بعدما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، الذى أكد ظهوره فى الفيديوهات المرفقة ببلاغ الاتهام، ويظهر فيه يرفع الإشارة محل الاتهام، كما تسلمت النيابة تحريات الأمن العام.