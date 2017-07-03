اليوم .. محاكمة خالد علي بتهمة ارتكاب فعل فاضح2017-07-03 07:50:18
تنظر محكمة جنح الدقي، المنعقدة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.
كانت نيابة الدقى، قد أمرت بإخلاء سبيل “خالد على” بكفالة 1000 جنيه، بعدما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، الذى أكد ظهوره فى الفيديوهات المرفقة ببلاغ الاتهام، ويظهر فيه يرفع الإشارة محل الاتهام، كما تسلمت النيابة تحريات الأمن العام.
-
الحكومة السعودية ترفع رسوم إقامة العمالة.. تصل ل 800 ريال شهريا في 2020
قررت الحكومة السعودية فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد “هوية المقيم”، وذلك من بداية ...Sun, 02 Jul 2017 11:31:23 GMT
-
"صدام وشيك" بين سفن حربية صينية وبارجة أمريكية
أرسلت الصين سفنا حربية ومقاتلات، الأحد، لإرغام بارجة أمريكية على الابتعاد عن جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي. ونددت وزارة الخارجية الصينية باقتراب ...Mon, 03 Jul 2017 05:41:13 GMT
-
ننشر الاخبار المتوقعة اليوم الاثنين
بودابست (المجر).. يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يزور المجر حاليا ، مع رئيس الحكومة المجرية فيكتور اوربان ، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات ...Mon, 03 Jul 2017 05:28:30 GMT
-
الصين تفشل في إطلاق صاروخ يحمل أثقل قمر صناعي
أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، فشل محاولة الصين إطلاق صاروخ جديد من طراز “لونج مارش 5 واي 2” كان يحمل ما وصفته الحكومة بأنه أثقل أقمارها الصناعية على ...Mon, 03 Jul 2017 05:14:35 GMT
-
الصين تضخ 30 مليار دولار من الاستثمارات في أفريقيا
ضخت الصين ما يقرب من 30 مليار دولار لمساعدة البلدان الأفريقية في مشروعات مختلفة كانت تعهدت بتقديمها للقارة السوداء لتصبح أكبر شريك موثوق فيه يسهم في الإسراع من جهود ...Mon, 03 Jul 2017 05:41:13 GMT
-
بينهم "صليحة" .. مهرجان المسرح يكرم خمسة من رموزه
يكرم المهرجان القومي للمسرح، برئاسة الدكتور حسن عطية، في دورته العاشرة، التي تحمل اسم الناقدة الراحلة الدكتورة نهاد صليحة، خمسة من رموز المسرح المصري. وتضم قائمة ...Mon, 03 Jul 2017 04:21:45 GMT
-
أحمد كمال : قرأت "واحة الغروب" 12 مرة قبل تجسيد الشيخ
قال الفنان أحمد كمال ، إنه قرأ رواية “واحة الغروب” للكاتب بهاء طاهر حوالى 12 مرة لدرجة أنه يكاد يكون قد حفظها قبل أن يشارك فى مسلسل بنفس الاسم عرض فى رمضان الماضى. ...Mon, 03 Jul 2017 04:33:48 GMT
-
مقتل 15 وإجلاء عشرات الآلاف في فيضانات بجنوب الصين
قالت وسائل إعلام حكومية إن الفيضانات في جنوب الصين قتلت ما لا يقل عن 15 شخصا خلال اليومين الماضيين وأدت إلى إجلاء عشرات الآلاف. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة ...Mon, 03 Jul 2017 05:41:13 GMT
-
6 قضايا تتصدر مباحثات السيسي ووفد الكونجرس الأمريكي
يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة جلسة مباحثات مع وفد من الكونجرس الأمريكي يضم روجر ويكر، رئيس لجنة السياسة والأمن ...Sun, 02 Jul 2017 09:31:48 GMT