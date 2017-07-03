تستأنف محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، محاكمة ياسمين النرش، المعروفة إعلاميًا بـ”سيدة المطار”، بتهم حيازة “الحشيش”، ومقاومة السلطات، والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب.

ومن المتوقع أن تستمع هيئة المحكمة لأقوال أفراد القوة الأمنية، التي شهدت الواقعة بالمطار.