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مصر والسعودية والإمارات والبحرين يوافقون على تمديد المهلة الممنوحة لقطر
امير قطر تميم بن جمد‎

مصر والسعودية والإمارات والبحرين يوافقون على تمديد المهلة الممنوحة لقطر

2017-07-03 07:44:18
أ ش أ

أعلنت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، الاستجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة.
وأصدرت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بياناً مشتركاً فيما يلي نصه:
“استجابة لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المدة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة، منذ وقت انتهاء المهلة؛ وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه، أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالب الموجهة لها اليوم/الاثنين/.. فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة”.

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