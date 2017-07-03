حذّرت كوريا الشمالية من أن صواريخها يمكن أن تصيب أي مكان في العالم، بمناسبة احتفالها اليوم الاثنين بيوم قواتها الاستراتيجية، وعلى خلفية التوتر مع واشنطن التي تحاول تضييق الخناق عليها.

ونشرت صحيفة الحزب المركزية “نودون سينمون”، على صدر صفحتها الأولى، صورا بالألوان للصواريخ الكورية الشمالية من مختلف العيارات والطرز، مصحوبة بصور المسيرات التي انطلقت في بيونج يانج بهذه المناسبة.

وقالت الصحيفة بالخط العريض في المقالة التي نشرتها على 4 أعمدة، إن “القوات الاستراتيجية في الجيش الشعبي الكوري قادرة على توجيه ضربات ناجعة وفعّالة في أي وقت، وإلى أي مكان في العالم”. ووفقا لها، فإن من بين 100 عملية إطلاق صورايخ ستكون هناك 100 إصابة محققة، وأشارت إلى أنه بفضل منصات الإطلاق المتنقلة عالية السرعة لا يمكن اكتشاف هذه الصواريخ ومساراتها.

وأعاد الجهاز الإعلامي التابع للجنة المركزية لحزب العمّال الكوري إلى الأذهان، نجاح الاختبارات الصاروخية، وبشكل خاص، على أحدث الصواريخ الباليستية ذات المدى فوق المتوسط، من طراز “Hwaseong-12” و متوسطة المدى من طراز “بوكيكسون-2”، و أيضا صواريخ كروز “أرض-بحر”.

واللافت أن استعراض القوة وعرض العضلات الذي قامت به الصحيفة على صدر صفحتها الأولى، لم يتضمن أي تهديدات مباشرة بتوجيه ضربات ماحقة ضد القواعد العسكرية الأمريكية، كما درجت العادة سابقا في مثل هذه المناسبات.

وتجهد كوريا الشمالية في تعزيز قدراتها النووية وأسلحتها الصاروخية، على الرغم من العقوبات المتلاحقة التي يفرضها مجلس الأمن الدولي عليها، بحجة الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية.

ويثير نشاط بيونج يانج النووي والصاروخي، قلق العالم ويسعى المجتمع الدولي لوقف البرامج النووية في كوريا الديمقراطية، ووضع حد لتطوير تكنولوجيا الأسلحة الصاروخية لديها.